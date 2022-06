Concert avec le groupe YOU

2022-08-26 20:30:00 – 2022-08-26 Concert avec le groupe « YOU » Originaire d'Alsace, YOU est un groupe pop-rock de 5 musiciens dont une « lady » assistés d'un fidèle duo de techniciens. Il se produit essentiellement dans le Grand-Est poussant de nombreuses escapades dans les Alpes Suisses et en Pays Normand. Depuis sa création à la fin des années 80, YOU connait un grand succès, tant pour ses créations inaltérables « Un rock élégant et propre, une musique qui accroche dès les premières mesures » que pour ses reprises dignement revisitées « Une solide machine à musique, un fabuleux CoverBand ». YOU propose un répertoire rock-pop des Seventies à nos jours : allant des airs mythiques des « Rolling Stones & Creedence » à ceux de « Lenny Krawitz & Bon Jovi », des mélodies de « David Bowie & Prince » aux refrains musclés de « Lynyrd Skynyrd & Gotthard » en passant par « Dutronc & Bertignac » ainsi que « ZZ Top & Deep Purple ». Vos tympans vous chatouillent et vous trépignez d'impatience ? Alors, ne résistez pas à la tentation … Retrouvez YOU sur : http://www.you-rock.fr/ https://www.facebook.com/people/GROUPE-YOU/100023989403990/ Animation gratuite proposée dans le cadre des Vendredis de l'été de Bouxwiller Durée : 1h30 Buvette et petite restauration sur place dès 19h Lieu de rendez-vous : Parvis du Musée du Pays de Hanau, 3 place du Château, 67330 Bouxwiller Renseignements au 03 88 03 33 97 / www.bouxwiller.eu Repli au la salle de l'Orangerie en cas de pluie

