Concert avec le Groupe vocal "Les voix de Babel" Saint-Léonard, 30 janvier 2022

Chapelle de Grainval 142 Route de Grainval Saint-Léonard

2022-01-30 16:00:00

Saint-Léonard Seine-Maritime

Groupe vocal composé de 5 voix, singulières et complémentaires, LES VOIX DE BABEL pratiquent le chant sous toutes ses formes. Chants du monde, chants traditionnels français et chants gospel constituent leur répertoire.

Après le concert « Sur les chemins de Babel », elles présentent aujourd’hui « Encore plus loin », nouveau répertoire constitué de chants de tous les continents.

Passionnées par le chant polyphonique, a capella, Les Voix Babel s’appuient sur ce répertoire métissé pour aborder, avec le public, les émotions, sentiments et faits de la vie, partagés par tous les hommes et femmes de la terre.

Dimanche 30 Janvier 2022 à 16h00

Chapelle De Grainval : 128-142 Rte de Grainval, 76400 Saint-Léonard

Entrée avec libre participation du chapeau

Chapelle de Grainval 142 Route de Grainval Saint-Léonard

