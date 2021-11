Concert avec le groupe Mary-Lou Plozévet, 27 novembre 2021, Plozévet.

Salle Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet

2021-11-27

Plozévet Finistère Plozévet

Avec ses créations en français, le groupe Mary-Lou propose depuis 1996 une synthèse unique et rafraîchissante entre musiques acoustiques du Sud-Est des USA et chanson. En trio ou en quartet, le groupe parfois enrichi de différents musiciens invités selon les périodes et les spectacles, s’est forgé une place à part sur la scène folk francophone. Avec une incroyable variété de sons et d’instruments, du Mississippi des jug bands des années 30 au Zydeco des bayous de Louisiane en passant par le folk, le bluegrass et le blues, Mary-Lou parcourt l’Amérique des Raisins de la Colère.

dihun.programmation@gmail.com +33 6 86 47 06 32 http://www.billetweb.fr/mary-lou

Salle Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet

dernière mise à jour : 2021-11-10 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN