Concert avec le groupe « L’embrase » Théâtre L’Entr’Deux Imphy Nièvre

Musique traditionnelle du centre de la France

C’est toujours la même envie qui Embrase Dominique Forges sur son parcourt riche de rencontres et créations musicales Le plaisir de jouer et de partager, jamais éteint, pour le public qui écoute ou qui danse.

Sophie Amelot accordéon chromatique et voix

Alice Forges vielle soprane et voix

Alban Bouquette guitares folk et basse

Dominique Forges vielles soprane et basse voix

Baptiste Poulet cornemuses 20p, 16p et 23p 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 17:00:00

fin : 2024-05-26 19:00:00

Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure

Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté arecti@gmail.com

