Concert avec le groupe Gadlena Alise-Sainte-Reine Alise-Sainte-Reine Catégories d’évènement: Alise-Sainte-Reine

Côte-d'Or

Concert avec le groupe Gadlena Alise-Sainte-Reine, 16 juillet 2022, Alise-Sainte-Reine. Concert avec le groupe Gadlena

Bar associatif Deuza Rue du miroir Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or Rue du miroir Bar associatif Deuza

2022-07-16 – 2022-07-16

Rue du miroir Bar associatif Deuza

Alise-Sainte-Reine

Côte-d’Or Alise-Sainte-Reine +33 3 80 96 89 13 Rue du miroir Bar associatif Deuza Alise-Sainte-Reine

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Alise-Sainte-Reine, Côte-d'Or Autres Lieu Alise-Sainte-Reine Adresse Alise-Sainte-Reine Côte-d'Or Rue du miroir Bar associatif Deuza Ville Alise-Sainte-Reine lieuville Rue du miroir Bar associatif Deuza Alise-Sainte-Reine Departement Côte-d'Or

Concert avec le groupe Gadlena Alise-Sainte-Reine 2022-07-16 was last modified: by Concert avec le groupe Gadlena Alise-Sainte-Reine Alise-Sainte-Reine 16 juillet 2022 Bar associatif Deuza Rue du miroir Alise-Sainte-Reine Côte-d'Or

Alise-Sainte-Reine Côte-d'Or