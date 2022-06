Concert avec le groupe de Ghislaine Mouly Saint-Fréjoux Saint-Fréjoux Saint-FréjouxSaint-Fréjoux Catégories d’évènement: 19200

Saint-Fréjoux 19200 Le bourg Saint-Fréjoux 19200 Saint-Fréjoux A 21h à la grange au toit de chaume

Concert au profit de la ligue contre le cancer. Adultes 8 € L’association Les amis du Moulin Blanc vous invite au concert du groupe de Ghislaine Mouly A 21h à la grange au toit de chaume

