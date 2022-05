Concert avec le groupe Big Ed

Concert avec le groupe Big Ed, 14 juillet 2022, . Concert avec le groupe Big Ed

2022-07-14 – 2022-07-14 Le bar-brasserie “les Berges” vous propose une soirée concert avec le groupe Big Ed. Venez vous régaler autour d’un bon repas et profiter de la musique dans un cadre enchanteur face à la Dordogne. Le bar-brasserie “les Berges” vous propose une soirée concert avec le groupe Big Ed. Venez vous régaler autour d’un bon repas et profiter de la musique dans un cadre enchanteur face à la Dordogne. Le bar-brasserie “les Berges” vous propose une soirée concert avec le groupe Big Ed. Venez vous régaler autour d’un bon repas et profiter de la musique dans un cadre enchanteur face à la Dordogne. dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville