Concert avec le groupe Betty Loop et le groupe Karmagnac Quimperlé, 23 avril 2022, Quimperlé.

Concert avec le groupe Betty Loop et le groupe Karmagnac Le Brizeux 7 Quai Brizeux Quimperlé

2022-04-23 20:30:00 – 2022-04-23 01:00:00 Le Brizeux 7 Quai Brizeux

Quimperlé Finistère

Le Collectif Tomahawk investit Le Brizeux pour une soirée concert le samedi 23 avril !

— BETTY LOOP – One Woman Vocal Band

Une voix, un micro et une machine pour enregistrer des boucles de sons, Aline Le Matelot nous invite à embarquer dans un univers sonore original et captivant.

L’art vocal s’ouvre ainsi sur le “chant des possibles”.

La Finistérienne, bien qu’ancrée à ses racines, fixe l’horizon et nous emmène explorer un monde plein de reliefs et de couleurs.

— KARMAGNAC – Chanson française

Chanson politique sociétale et engagée.

Bastien et Titi, duo Queriennois autoproduit, nous proposerons des chansons politiques sociétales et engagées.

Ce binôme fou nous impressionnera par leur trois quart bordélique et leur quart maniaque.

Le Brizeux 7 Quai Brizeux Quimperlé

