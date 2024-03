Concert avec le groupe All Access Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Le pouliguen, vendredi 23 août 2024.

Concert avec le groupe All Access Concert avec des reprises de variété française et internationale ! ALL ACCESS, c’est un groupe de musique proposant des reprises de variété française et internationale, à mi-chemin entre le ba… Vendredi 23 août, 21h00 Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Entrée: 3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-23T21:00:00+02:00 – 2024-08-23T23:00:00+02:00

Fin : 2024-08-23T21:00:00+02:00 – 2024-08-23T23:00:00+02:00

Concert avec des reprises de variété française et internationale !

ALL ACCESS, c’est un groupe de musique proposant des reprises de variété française et internationale, à mi-chemin entre le bal populaire et un concert pop-rock. Un groupe plein d’énergie qui a pour objectif le partage avec le public et la participation de celui-ci ! ALL ACCESS, c’est le groupe qui vous fait danser, chanter, sur des titres des années 80 aux tubes actuels.

Réservez votre place : Concert avec le groupe « All Access » | Comité Fêtes (cmdflepouliguen.fr)

En cas d’intempéries, le spectacle aura lieu à la salle André Ravache, Place de la Duchesse Anne.

Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 99 46 27 »}, {« type »: « email », « value »: « cmdflepouliguen@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://cmdflepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-avec-le-groupe-all-access-le-pouliguen.html »}] [{« link »: « https://www.cmdflepouliguen.fr/events/concert-avec-le-groupe-all-access/form »}]

CULTURE LOISIRS