Méjannes-le-Clap Gard Dans le cadre des Instants Musique organisés par les Inkorrigibles/ voyage à travers l’Amérique latine! Flûtes de pan, chant, flûtes indiennes, harpe, guitare! Avec Christian Nando et Gilberto Piedras ► Lundi 11 juillet – 21h ►Chapelle ► 8 €/adulte ; gratuit / -12 ans Infos 04 66 24 42 41 Droits gérés

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

