Concert avec le Duo Jost Costa abbaye d’Auberive, 30 juillet 2022, Auberive.

Concert avec le Duo Jost Costa

abbaye d’Auberive, le samedi 30 juillet à 18:30

Une sonorité sensible, une virtuosité raffinée, et un goût certain pour des programmes originaux sont les caractéristiques du duo formé par les pianistes Yseult Jost (France) et Domingos Costa (Portugal). Depuis l’Antiquité, musique et danse sont indissociables. Même si les danses de ce programme se sont affranchies de leur fonction première, les Valses de Johannes Brahms, la Danse Macabre de Camille Saint-Saëns … rendent hommage à cette tradition ancestrale de danser en musique. Programme : Brahms, Schubert, Debussy, Saint-Saëns, Ravel

Plein tarif 18€ / Membres AC2A 15€ / Tarif 12-25 ans 10€ / Gratuit aux enfants (-12 ans)

Eh bien, dansez maintenant ! : concert de musique classique avec Yseult Jost et Domingos Costa (duo piano 4 mains)

abbaye d’Auberive 1, Place de l’abbaye, 52160 Auberive Auberive Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-30T18:30:00 2022-07-30T19:30:00