Concert avec le Club des gens spéciaux Malvières

Malvières

Concert avec le Club des gens spéciaux Malvières, 13 mai 2022, Malvières. Plan d'eau de La Tour Pironnet

2022-05-13

Malvières Haute-Loire Malvières 2 guitares, 2 batteries pour une délicate ambiance krautrock noise de fin du monde à la Guinguette la petite baigneuse vendredi 13 mai +33 7 68 79 17 18 Plan d’eau de La Tour Pironnet Malvières

