Gaillac Gaillac Gaillac, Tarn Concert avec « Le Chœur de la Société Philharmonique de Saint-Pétersbourg » Gaillac Gaillac Catégories d’évènement: Gaillac

Tarn

Concert avec « Le Chœur de la Société Philharmonique de Saint-Pétersbourg » Gaillac, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Gaillac. Concert avec « Le Chœur de la Société Philharmonique de Saint-Pétersbourg » 2021-07-28 20:45:00 20:45:00 – 2021-07-28

Gaillac Tarn Gaillac EUR 12 18 Lauréat de nombreux concours internationaux, le Chœur a été créé en 1992 sous l’appellation de Nouveau Chœur de Chambre de Saint-Pétersbourg. Il réunit des étudiants et diplômés de toutes les grandes écoles musicales de Saint-Pétersbourg. info@gaillac-bastides.com http://www.latoisondart.com/ dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Gaillac, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Gaillac Adresse Ville Gaillac lieuville 43.89767#1.89616