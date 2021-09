Hendaye Hendaye Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Concert avec la Chorale Kantu Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Concert avec la Chorale Kantu Hendaye, 18 septembre 2021, Hendaye. Concert avec la Chorale Kantu 2021-09-18 – 2021-09-18 Halles de Gaztelu 1 rue des Halles

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Le groupe Kantu d’Hendaye fête ses 10 ans. A cette occasion, il sera accompagné du groupe Breton “Les Gabiers De l’Odet”. Réservation obligatoire auprès des Halles Gaztelu. Le groupe Kantu d’Hendaye fête ses 10 ans. A cette occasion, il sera accompagné du groupe Breton “Les Gabiers De l’Odet”. Réservation obligatoire auprès des Halles Gaztelu. Le groupe Kantu d’Hendaye fête ses 10 ans. A cette occasion, il sera accompagné du groupe Breton “Les Gabiers De l’Odet”. Réservation obligatoire auprès des Halles Gaztelu. Kantu dernière mise à jour : 2021-08-13 par

Détails Catégories d’évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Hendaye Adresse Halles de Gaztelu 1 rue des Halles Ville Hendaye lieuville 43.36004#-1.77405