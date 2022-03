Concert avec Iñaki Dieguez Hendaye, 18 mars 2022, Hendaye.

Concert avec Iñaki Dieguez Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye

2022-03-18 – 2022-03-18 Halles de Gaztelu 1, rue des Halles

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Durée : 80 minutes.

Après toutes ces années passées sur scène, en partageant les planches avec de grands musiciens, le moment est venu de me révéler de façon plus intime, avec un instrument humble mais doté d’une grande capacité d’expression, et de faire connaître mes compositions d’une manière plus dépouillée.

La musique basque ! A travers mes chansons, nous passerons un bon moment musical, avec mes grands amis musiciens Angel Unzu (Guitare – Bouzouki), Iker Telleria (percussions) et le groupe de danse OINKARI .

+33 5 59 48 23 58

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye

