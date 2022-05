Concert avec Guy Angelloz

2022-08-19 – 2022-08-19 Eglise du village Un voyage musical autour des flûtes.

Très jeune, Guy Angelloz fait partie de la maîtrise de Notre Dame de Paris où il étudie le chant le piano et la flûte. À 20 ans, il entre premier nommé au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Jean-Pierre Rampal, Il obtient les 3 premiers prix d’harmonie de musique de chambre et de flûte à l’unanimité.

Lauréat de la Fondation Yehudi Menuhin, victoires de la musique, et de la fondation Georges Cziffra, Il devient flûtiste à l’orchestre symphonique de la Garde Républicaine. Également professeur assistant à l’école normale de musique de Paris, chef du chœur Ecce Cantus de Neuilly et chef du chœur « Mams du 16 ».

Guy Angelloz est invité dans de nombreux concerts en soliste aussi bien en Europe qu'aux États Unis et au Japon où il est invité régulièrement.

