Concert avec Grazyna Pawlikowski et le groupe Est-Ouest abbaye d’Auberive, 6 août 2022, Auberive.

abbaye d’Auberive, le samedi 6 août à 18:30

Avec Grazyna Pawlikowski (chant), Aurélien Quignard (violon, mandoline, choeurs), Jean-Louis Charlas (clarinette, clarinette basse), Fabien Packo (accordéon, bandonéon), Thierry Descamps (guitares) et Serge Mouraux (contrebasse) **Grazyna Pawlikowski** « une voix polonaise, un timbre inouï, une force intérieure, de l’opéra à la chanson yiddish et tzigane, des chansons traditionnelles de l’Est à la voix des poètes d’aujourd’hui. La pureté de sa voix, sa grâce, rappellent toute la poésie de ces voix montagnardes de Pologne dont elle a gardé la force, l’émotion et la richesse ». Entourée du **groupe Est-Ouest**, elle propose un voyage musical à travers sa Pologne natale où elle a grandi, bercée par ces mélodies dans lesquelles résonnent les traditions et l’histoire de son pays. Ce voyage traverse aussi les Balkans et les pays slaves, riches de diversités et de cultures musicales. Vivant depuis une trentaine d’année entre le pays d’Othe et les Carpates, son nouvel album a pour titre Deux Amours (la France et la Pologne). Alternant ballades poignantes et rythmes vigoureux, elle fait découvrir des chansons polonaises et un medley de chants folkloriques de différentes régions de Pologne mais passe aussi des traditionnels d’Ukraine, de Bulgarie, et du répertoire tzigane.

Plein tarif 18€ / Membres AC2A 15€ / Tarif 12-25 ans 10€ / Gratuit aux enfants (-12 ans)

abbaye d’Auberive 1, Place de l’abbaye, 52160 Auberive Auberive Haute-Marne



