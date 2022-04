CONCERT AVEC GINGA Piriac-sur-Mer, 22 août 2022, Piriac-sur-Mer.

CONCERT AVEC GINGA Piriac-sur-Mer

2022-08-22 21:00:00 – 2022-08-22 21:00:00

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique Piriac-sur-Mer

Nourri de rythmes afro-brésiliens et d’harmonies plus contemporaines, l’ensemble vocal Ginga se passionne depuis plus de 10 ans pour les musiques d’Amérique du sud.

Ginga emmène le public dans un répertoire brésilien peu connu : chants des Indiens d’Amazonie, mélodies de candomblé, musiques du Nordeste et partitions de compositeurs plus contemporains.

Le voyage continue en Argentine, au Pérou, au Venezuela, et à Cuba.

mairie@piriac-sur-mer.fr +33 2 40 23 50 19 http://www.piriac-sur-mer.fr/

