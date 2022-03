Concert avec Funky Frogs et MéliMélodies Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Concert avec Funky Frogs et MéliMélodies
Montfort-sur-Meu
2022-05-08

MéliMélodies partage un concert avec l'ensemble vocal parisien Funky Frogs. Après avoir profité de deux soirées de formation avec leur cheffe de chœur Jeanne Dambreville, les chanteurs de l'association vous proposeront une première partie avant de laisser la place à ces 35 chanteurs aussi précis que déjantés! Mêlant Michael Jackson, Aretha Franklin, Justice, Nina Simone, Ed Sheeran ou encore Beyoncé… les Funky Frogs se démarquent par l'originalité et la complexité de leurs arrangements a cappella, ainsi que par leur désir de faire de chaque concert un véritable show. Groove, rythme, danse, collectif, joie de vivre et humour : un cocktail détonnant qui bouscule le chant choral !

bea.girot@gmail.com +33 6 37 13 96 04 http://funkyfrogs.fr/

