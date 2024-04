Concert avec Floyd Mania tribute to Pink Floyd Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz, samedi 6 juillet 2024.

Tous les samedis en juillet et août, retrouvez au kiosque des concerts avec un Tribute Band (ou Cover Band). Ce sont des groupes qui sont spécialisés dans la reprises de groupes célèbres (tribute to Queen, to AC/DC, to Pink Floyd…) ou d’une période (Tribute to années 80…).

Ce soir rendez-vous avec le groupe Floyd Mania. Floyd Mania est un groupe de musiciens réunis autour du plaisir d’interpréter les Pink Floyd. Si vous aimez la belle musique, le spectacle et les Pink Floyd, ne manquez pas cette soirée ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 21:00:00

fin : 2024-07-06 23:00:00

Place Louis XIV Kiosque

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

