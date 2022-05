Concert avec Figures Libres à Vendôme Vendôme Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Vendôme

Concert avec Figures Libres à Vendôme Vendôme, 26 mai 2022, Vendôme. Concert avec Figures Libres à Vendôme Vendôme

2022-05-26 19:30:00 19:30:00 – 2022-05-26

Vendôme Loir-et-Cher Vendôme Concert avec Figures Libres à Vendôme. Au programme de la soirée : Jason Sharp (CAN) et James P. HONZY (UK). Soirée musicale avec Figures Libres. https://www.facebook.com/charivarijazzfestival Concert avec Figures Libres à Vendôme. Au programme de la soirée : Jason Sharp (CAN) et James P. HONZY (UK). Pixabay

Vendôme

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Vendôme Autres Lieu Vendôme Adresse Ville Vendôme lieuville Vendôme Departement Loir-et-Cher

Vendôme Vendôme Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vendome/

Concert avec Figures Libres à Vendôme Vendôme 2022-05-26 was last modified: by Concert avec Figures Libres à Vendôme Vendôme Vendôme 26 mai 2022 loir-et-cher Vendôme

Vendôme Loir-et-Cher