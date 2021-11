Creil Creil Creil, Oise Concert avec Fast Train Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Oise

Concert avec Fast Train Creil, 4 décembre 2021, Creil. Concert avec Fast Train Creil

2021-12-04 16:30:00 – 2021-12-04 17:30:00

Creil Oise Mené par deux musiciens on y retrouve la diversité des interprétations en référence à la country music au rock ainsi qu’au blues Américain et Anglais des reprises de : Redd Volkaert, JJ Cale, Vince Gill, Johnny Cash, Freddy King, Dany Gatton, Roy Buchanan, Blues brothers, Merle Haggard, Lynyrd Skynyrd, Dwight Yoakam, Dire Straits etc… Mené par deux musiciens on y retrouve la diversité des interprétations en référence à la country music au rock ainsi qu’au blues Américain et Anglais des reprises de : Redd Volkaert, JJ Cale, Vince Gill, Johnny Cash, Freddy King, Dany Gatton, Roy Buchanan, Blues brothers, Merle Haggard, Lynyrd Skynyrd, Dwight Yoakam, Dire Straits etc… mediatheque@mairie-creil.fr +33 3 44 25 25 80 https://mediatheque.creil.fr/a-vos-agendas- Mené par deux musiciens on y retrouve la diversité des interprétations en référence à la country music au rock ainsi qu’au blues Américain et Anglais des reprises de : Redd Volkaert, JJ Cale, Vince Gill, Johnny Cash, Freddy King, Dany Gatton, Roy Buchanan, Blues brothers, Merle Haggard, Lynyrd Skynyrd, Dwight Yoakam, Dire Straits etc… médiathèques de creil

Creil

dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Creil, Oise Autres Lieu Creil Adresse Ville Creil lieuville Creil