Concert avec Ensemble Orleo5 – Festival Baroque d'Auvergne 25è édition 2021-08-20 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-20

Saint-Gervais-d’Auvergne Puy-de-Dôme Saint-Gervais-d’Auvergne Ensemble Orleo5 (La voix des blès d’Or). Coccini, Vivaldi, Handel et Mozart. Gabriela Opacka – soprano et violon. Bogumfla Gizbert-Studnicka – clavecin. baroque.auvergne@laposte.net +33 6 75 11 34 10 dernière mise à jour : 2021-08-05 par

