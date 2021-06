Auberive abbaye d'Auberive Concert avec Elisa Arciniegas Pinilla abbaye d’Auberive Auberive Catégories d’évènement: Auberive

abbaye d’Auberive, le samedi 24 juillet à 18:30

Programme : Thèmes traditionnels et chansons de la culture populairede pays latino-américains (Colombie, Pérou, Mexique …) Le large spectre de sa formation académique lui donne la possibilité de faire de sa carrière musicale un métissage de styles, dans l’intention de créer, proposer et partager des chemins musicaux et artistiques inédits et rénovateurs.

Réservation obligatoire : Plein tarif (18€) / Tarif adhérent (15€) / Tarif 12-25 ans (10€) / Gratuit (-12 ans)

Concert de chanson latino-américaine (voix et guitares) abbaye d’Auberive 1, Place de l’abbaye, 52160 Auberive Auberive Haute-Marne

