CONCERT AVEC DELIGHT TRIO, 5 juillet 2022

CONCERT AVEC DELIGHT TRIO

2022-07-05 21:00:00 – 2022-07-05 21:00:00

Delight, c’est la rencontre d’une voix Soul et d’une rythmique Pop pour le plaisir des oreilles affutées !

Le groupe revisite les plus grands standards Pop Folk Soul-Jazz et Rock de ces 50 dernières années: des Beatles à Amy Whinehouse, en passant par Sting, Bruno Mars, Zaz, Edith Piaf et Stevie Wonder.

