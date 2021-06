Terrasson-Lavilledieu Terrasson-Lavilledieu Dordogne, Terrasson-Lavilledieu Concert avec Damien POYARD Terrasson-Lavilledieu Terrasson-Lavilledieu Catégories d’évènement: Dordogne

Terrasson-Lavilledieu

Concert avec Damien POYARD Terrasson-Lavilledieu, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Terrasson-Lavilledieu. Concert avec Damien POYARD 2021-07-17 – 2021-07-17 Place de l’Abbaye Eglise St Sour

Terrasson-Lavilledieu Dordogne EUR 18 18 Damien POYARD en concert aves ses musiciens vous interprètera ‘oiseau est l’enfant, ne me quitte pas, ma liberté, Jean de France, Je vole, Mon vieux……… Damien POYARD en concert aves ses musiciens vous interprètera ‘oiseau est l’enfant, ne me quitte pas, ma liberté, Jean de France, Je vole, Mon vieux……… Damien POYARD en concert aves ses musiciens vous interprètera ‘oiseau est l’enfant, ne me quitte pas, ma liberté, Jean de France, Je vole, Mon vieux……… Damien POYARD en concert aves ses musiciens vous interprètera ‘oiseau est l’enfant, ne me quitte pas, ma liberté, Jean de France, Je vole, Mon vieux……… dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Terrasson-Lavilledieu Autres Lieu Terrasson-Lavilledieu Adresse Place de l'Abbaye Eglise St Sour Ville Terrasson-Lavilledieu lieuville 45.12727#1.30529