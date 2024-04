Concert avec Combo’céan tribute to Thelonious Monk Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz, samedi 27 juillet 2024.

Concert avec Combo’céan tribute to Thelonious Monk Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tous les samedis en juillet et août, retrouvez au kiosque des concerts avec un Tribute Band (ou Cover Band). Ce sont des groupes qui sont spécialisés dans la reprises de groupes célèbres (tribute to Queen, to AC/DC, to Pink Floyd…) ou d’une période (Tribute to années 80…).

COMBO’CEAN Composé de neuf musiciens. Trompette, saxophone, Alto, Tenor, Clarinette, Trombone, Piano, Guitare, Drums, Basse, et Chanteuse. Originaire du Sud des Landes comme du Nord du Pays Basque, CombO’céan met tout en œuvre pour réussir à satisfaire son plaisir de jouer ensemble et cela se voit et celui de proposer à son auditoire un répertoire aussi diversifié qu’original. Il se nourrit des diverses influences qui ont marqué l’histoire du jazz. Si Monk constitue son terreau de prédilection, il convoque bien d’autres figures. Vous retrouverez les emblématiques Parker, Miles, Coltrane, Rollins, Mingus… 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 21:00:00

fin : 2024-07-27 23:00:00

Place Louis XIV Kiosque

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

