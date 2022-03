Concert avec Claire Besson et Ladislav Pazdera abbaye d’Auberive Auberive Catégories d’évènement: Auberive

La française Claire Besson et le tchèque Ladislav Pazdera emmènent les auditeurs dans le merveilleux monde sonore de la guitare. Parfois en soliste, parfois en duo, profondément émouvant ou plein de passion, ce que les deux jeunes musiciens célèbrent sur scène reste dans la mémoire et montre les facettes de l’instrument d’une manière novatrice et fraîche. Ce programme est aussi impressionnant que divertissant, et toujours au plus haut niveau. Dans ce voyage musical passionnant, le spectre s’étend des pièces classiques aux chansons folkloriques, au jazz, à la musique du monde et ainsi qu’à leur propre musique.

Plein tarif 18€ / Membres AC2A 15€ / Tarif 12-25 ans 10€ / Gratuit aux enfants (-12 ans)

