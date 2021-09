Concert avec Cissy Le Bar Commun, 2 octobre 2021, Paris.

Concert avec Cissy

Le Bar Commun, le samedi 2 octobre à 20:00

Cissy est une poétesse et compositrice qui trouve son inspiration dans les légendes celtes et médiévales. Passionnée de nature, Cissy a grandi en Guyane, puis vécu dans les Alpes, en Islande et voyagé en itinérance en Ecosse. Elle chante depuis le temps où on l’appelait Cissy, puis a mêlé sa voix aux chœurs d’Islande. Cissy prépare actuellement son premier album, un voyage délicat et mystique, mêlant bruits de la nature et sonorités folks. Elle jouera ses chansons dans leur version acoustique, accompagnée de son banjo, au Bar Commun. Retrouvez-là sur les réseaux sociaux pour suivre la sortie de ses chansons et de ses concerts : Youtube : [https://www.youtube.com/channel/UCnMEGkogVhwGU661djdZA8Q](https://www.youtube.com/channel/UCnMEGkogVhwGU661djdZA8Q) Instagram : [https://www.instagram.com/cissy_music/](https://www.instagram.com/cissy_music/) Facebook : [https://www.facebook.com/CissyMusic](https://www.facebook.com/CissyMusic) SoundCloud : [https://soundcloud.com/cissymusic](https://soundcloud.com/cissymusic)

Concert avec Cissy

Le Bar Commun 135 rue des Poissonniers, 75018 Paris Paris Paris 18e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T20:00:00 2021-10-02T20:30:00