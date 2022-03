Concert avec Chloé Ducray et Mathieu Franot abbaye d’Auberive Auberive Catégories d’évènement: Auberive

Haute-Marne

Concert avec Chloé Ducray et Mathieu Franot abbaye d’Auberive, 20 août 2022, Auberive. Concert avec Chloé Ducray et Mathieu Franot

abbaye d’Auberive, le samedi 20 août à 18:30 Plein tarif 18€ / Membre AC2A 15€ / Tarif 12-25 ans 10€ / Gratuit aux enfants (-12 ans)

Regards croisés : concert de musique classique avec Chloé Ducray (harpe) et Mathieu Franot (clarinette basse) abbaye d’Auberive 1, Place de l’abbaye, 52160 Auberive Auberive Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-20T18:30:00 2022-08-20T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Auberive, Haute-Marne Autres Lieu abbaye d'Auberive Adresse 1, Place de l'abbaye, 52160 Auberive Ville Auberive lieuville abbaye d'Auberive Auberive Departement Haute-Marne

abbaye d'Auberive Auberive Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auberive/

Concert avec Chloé Ducray et Mathieu Franot abbaye d’Auberive 2022-08-20 was last modified: by Concert avec Chloé Ducray et Mathieu Franot abbaye d’Auberive abbaye d'Auberive 20 août 2022 abbaye d'Auberive Auberive Auberive

Auberive Haute-Marne