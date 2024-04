Concert avec Chili Pépouze tribute to Red Hot Peppers Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz, samedi 13 juillet 2024.

Concert avec Chili Pépouze tribute to Red Hot Peppers Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tous les samedis en juillet et août, retrouvez au kiosque des concerts avec un Tribute Band (ou Cover Band). Ce sont des groupes qui sont spécialisés dans la reprises de groupes célèbres (tribute to Queen, to AC/DC, to Pink Floyd…) ou d’une période (Tribute to années 80…).

CHILI PEPOUZE

C’est au travers de la passion commune de Lucien et Léo pour les Red Hot Chili Peppers que naissent les Chili Pépouze. Les quatre musiciens se rencontrent au CIAM et dès lors décident de la direction du groupe le projet a pour ambition de restituer sur scène le son et l’énergie du légendaire groupe de rock californien. Du style vestimentaire au choix du répertoire, ils peaufinent chaque détail pour assurer la plus grande fidélité lors de leurs concerts. Forts du succès de leurs quelques premières scènes, les Pépouze souhaitent alors élargir leur impact sur la scène française. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 21:00:00

fin : 2024-07-13 23:00:00

Place Louis XIV Kiosque

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

