Concert avec Belharra Trio Espelette, 22 janvier 2022, Espelette.

Concert avec Belharra Trio 2022-01-22 – 2022-01-22

Espelette Pyrénées-Atlantiques Espelette

5 10 EUR Au cours de cet exceptionnel voyage, la musique résonnera comme la parole la plus profonde de l’âme d’un pays. Intimité et flamboyance, passion et délicatesse, sensation d’ivresse rythmique et chatoiement des couleurs sonores s’entremêleront au cours de ce concert original plein d’intensité, de charme et de surprises !

Cet itinéraire musical permettra d’entendre de la musique française, slave, scandinave, russe, américaine, viennoise, klezmer, irlandaise, japonaise et sud-américaine.

Avec au violon Patrick Prunel; au violoncelle Yves Bouillier et au piano Damaris Alsunard.

+33 9 59 31 21 78

Trio Belharra

