CONCERT AVEC AMBIANCE GUINGUETTE Piriac-sur-Mer, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Piriac-sur-Mer.

CONCERT AVEC AMBIANCE GUINGUETTE 2021-07-20 21:00:00 – 2021-07-20 21:00:00

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Un mélange de succès de la Chanson Française où mijotent côte à côte Bourvil et Renaud, Johnny, Gainsbourg, Bénabar, Charles Trénet, Claudio Capéo, les Yéyés, les Années 80 et bien d’autres encore…

Pour un moment joyeux et festif, adapté à tous les goûts et tous les publics !

contact@atelier-dedicaces.fr +33 2 40 24 34 44 http://www.atelier-dedicaces.fr/

