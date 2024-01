Concert avec Alisse Salle des fêtes Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat, samedi 10 février 2024.

Alisse a des chansons dans la tête. Alisse a une musique pour chaque émotion, des mélodies et des phrases pour chacun de ses états d’âme. Sa musique, c’est le prolongement de son cœur, tantôt écorché, tantôt gai, tantôt mélancolique, tantôt sarcastique. Des textes en français et en anglais, des sonorités folk, latines, de la guitare, instrument de prédilection. Toutes les couleurs de la vie sont dans la musique d’Alisse. C’est vrai, tout a été dit. mais pas encore à sa manière. Alisse, connue pour être la chanteuse du groupe de rock Smoky Brain, sera accompagnée à la guitare

par Denis Paroton.

Salle des fêtes Denis Dussoubs Rue Roger Salengro

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine musikartdenoblat@gmail.com

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10



