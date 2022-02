Concert avec Alexis HK à Saint-Agil Couëtron-au-Perche, 26 février 2022, Couëtron-au-Perche.

Concert avec Alexis HK à Saint-Agil Couëtron-au-Perche

2022-02-26 19:00:00 19:00:00 – 2022-02-26 20:15:00 20:15:00

Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Concert avec Alexis HK à Saint-Agil. Alexis HK creuse son sillon depuis vingt ans dans la chanson à texte. Après le triomphe de Georges et moi, l’interprète, auteur et compositeur, continue de vouloir partager sur scène un goût exquis de la langue et une mise en bouche gourmande, précise et inspirée. En écrivant son envie de retour sur scène, le poète goûte le simple plaisir de revenir au monde. Il a la plume joueuse, toujours aiguisée, et s’amuse en frôlant le hip hop. Des retrouvailles musicales et intimes parsemées de traits d’esprit et d’humour ! Réservation conseillée.

L’Echalier a le plaisir d’accueillir prochainement Alexis HK pour un concert intimiste et chaleureux à La Grange de St-Agil.

+33 2 54 89 81 52

Couëtron-au-Perche

