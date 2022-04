Concert avec 3 chorales Sainte-Geneviève-des-Bois, 15 mai 2022, Sainte-Geneviève-des-Bois.

2022-05-15 15:30:00 – 2022-05-15

Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret Sainte-Geneviève-des-Bois

Concert avec 3 chorales à l’Espace Colette au profit de la recherche médicale en ophtalmologie avec Couleur Vocale, Chorale de Gien et la Chorale l’air du temps. (Châlette, Gien et Ste Geneviève-des-Bois). Buvette et pâtisserie sur place.

Concert avec 3 chorales

+33 7 68 56 95 02 https://www.retina.fr/

Retina France

Sainte-Geneviève-des-Bois

