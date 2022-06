CONCERT « AUX RYTHMES DES SONNETS » Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Dans le cadre du 500ème anniversaire de la naissance de Joachim du BELLAY , venez assister au concert « Aux rythmes des sonnets » présenté par Philia Trio (Lisa Strauss, Théo Ould et François Pineau-Benois). « PHILIA TRIO » c'est l'histoire d'un violon, d'un accordéon et d'un violoncelle se croisant sur les bancs du conservatoire National Supérieur de Paris. Le trio visite un vaste répertoire : Beethoven, Pärt, Vivaldi, Prokofiev etc, en explorant des sonorités peu abordées. Les trois jeunes artistes multi-récompensés accordent leurs différences sur tous les styles, du baroque au contemporain. Le troisième concert « Aux rythmes des sonnets » inclura dans son programme les arrangements rythmés de Vivaldi et Prokofiev. Il montrera la présence de la musique classique dans la vie de tous les jours au XXIème siècle et sera très accessible au public de tous âges. Billetterie sur place, entrée 10 € (gratuit 12 ans et moins) Contacts et réservations au : 06 72 45 72 00 ou à l'adresse mail amispetitlyre@orange.fr

