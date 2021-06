Capbreton Capbreton Capbreton, Landes Concert aux P’tits Bouchons Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Landes

Concert aux P’tits Bouchons Capbreton, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Capbreton. Concert aux P’tits Bouchons 2021-09-11 19:00:00 – 2021-09-11 22:00:00 Plage Notre Dame Cabane Les P’Tits Bouchons

Capbreton Landes Concert acoustique de Terrain Vague organisé par la cabane de plage et restaurant « Les P’tits Bouchons ». Ambiance cosy pour se restaurer, déguster une glace ou prendre un apéro sunset les pieds dans le sable. Concert acoustique de Terrain Vague organisé par la cabane de plage et restaurant « Les P’tits Bouchons ». Ambiance cosy pour se restaurer, déguster une glace ou prendre un apéro sunset les pieds dans le sable. Concert acoustique de Terrain Vague organisé par la cabane de plage et restaurant « Les P’tits Bouchons ». Ambiance cosy pour se restaurer, déguster une glace ou prendre un apéro sunset les pieds dans le sable. Concert acoustique de Terrain Vague organisé par la cabane de plage et restaurant « Les P’tits Bouchons ». Ambiance cosy pour se restaurer, déguster une glace ou prendre un apéro sunset les pieds dans le sable. Les p’tits bouchons

Détails Catégories d’évènement: Capbreton, Landes Étiquettes évènement : Autres Lieu Capbreton Adresse Plage Notre Dame Cabane Les P'Tits Bouchons Ville Capbreton lieuville 43.65693#-1.44493