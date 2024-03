Concert aux Invalides : L’histoire du porte-étendard Rilke Musée de l’Armée Paris, lundi 25 mars 2024.

Le lundi 25 mars 2024

de 12h15 à 13h30

.Public jeunes et adultes. payant

De 8 à 25 euros.

Dans ce bouleversant poème en prose, Maria Rilke nous relate le destin tragique d’un de ses ancêtres, jeune noble, engagé volontaire en tant que porte-drapeau, dans la cavalerie de l’Empire austro-hongrois, en guerre contre l’Empire ottoman.

Ce recueil d’un romantisme échevelé sera diffusé auprès de tous les soldats allemands lors de la Première Guerre mondiale. Christoph Rilke devient l’étendard de la passion amoureuse, en proie à un déchirant duel intérieur entre amour et devoir, se concluant par sa mort héroïque, à 18 ans sur un champ de bataille.

Programme

Rilke, Le Chant de l’amour et de la mort du cornette Christoph Rilke

Et florilège d’extraits d’œuvres de Schumann, Kreisler, Saint-Saëns, Chausson, Debussy, Berg, Wolf, Mahler et Messiaen

Distribution

Alain Carré, récitant

Pierre Génisson, clarinette

Laure Favre-Kahn, piano

Jean-François Madeuf, clairon et trompette naturelle

Avec le soutien de Buffet Crampon

En partenariat avec la société des Membres de la Légion d’honneur

Alain Carré

Comédien et metteur en scène, directeur artistique du Festival des Lumières à Montmorillon (86) et des Nuits Salésiennes à Thorens-Glières (74)

Musicien de la langue française, comédien et metteur en scène, ce troubadour du verbe est passionné par les livres et la communion entre les arts.

Il a enseigné aux Conservatoires Royaux de Bruxelles, Mons et Liège en Belgique

au Centre de Pratique Musicale d’Annecy – France

au Conservatoire Populaire de Genève – Suisse

Son répertoire s’étend du Moyen Âge à nos jours sous la forme de monologues et de créations théâtrales.

La musique le fascine. Il l’intègre dans la plupart de ses spectacles avec ses partenaires (Brigitte Fossey, Dame Felicity Lott, Dimitri Bouclier, Emmanuelle Bertrand, Katia et Marielle Labèque, Véronique Gens, Marie-Nicole Lemieux, Emmanuel Rossfelder, Rebecca Chaillot, Irina Chkourindina, Sophie Graf, Gérard Caussé, le quatuor Terpsycordes, Pascal Amoyel…)

Ses rencontres avec Jean-Claude Malgoire, Gabriel Garrido, le Café Zimmermann (Pablo Valetti et Céline Frisch), les Paladins (Jérôme Corréas)… le conduisent à la mise en scène d’opéras qu’il aborde avec passion.

En tant que récitant avec orchestre, il travaille sous la direction de John Nelson, Yan Pascal Tortelier (Orchestre de Paris -Théâtre des Champs-Elysées), Charles Dutoit (Orchestre de la Suisse Romande et Orchestre de la Tonhalle de Zürich), Roberto Foréz Veses (Orchestre d’Auvergne), Lorenzo Viotti (Orchestre Philarmonique Européen de Suisse), Arie Van Beek (Orchestre de Chambre de Genève)…

Avec le pianiste François-René Duchâble, depuis une vingtaine d’années, ils ont plus de 120 créations à leur répertoire dont l’écriture et les adaptations sont entièrement réalisées par ses soins ! En 25 ans, ce duo magnétique a donné plus de 800 représentations.

Alain Carré, c’est aussi une voix que l’on retrouve sur une centaine de CD de son large répertoire ainsi que de nombreux enregistrements pour France Culture et France Musique.

Pierre Génisson

Pierre Génisson est l’un des représentants les plus renommés de l’école des vents français. Récompensé en 2018 par le Prix « Cino del Duca» décerné par l’Académie des Beaux-Arts de l’Institut de France, Pierre Génisson est également lauréat de prestigieux concours internationaux tels que le Concours International Carl Nielsen, le Concours international Jacques Lancelot de Tokyo ainsi que des fondations Banque Populaire, Safran, et « Musique et Vin au clos Vougeot ».

Pierre Génisson s’est formé au Conservatoire national supérieur de musique de Paris auprès de Michel Arrignon pour la clarinette, et Claire Désert, Amy Flammer et Jean Sulem pour la musique de chambre. Après y avoir obtenu les premiers prix à l’unanimité dans ces deux disciplines, il part se perfectionner à l’University of Southern California de Los Angeles auprès de Yehuda Gilad où il obtient un Artist Diploma.

Pierre Génisson se produit régulièrement avec des orchestres tels que le Deutsches Symphonie Orchester-Berlin, l’Orchestre symphonique de Düsseldorf, Concerto Köln, le Tokyo Philharmonic Orchestra, les BBC orchestras, l’Odense Symphony Orchestra, le Sichuan Symphony, l’Insula orchestra, l’Orchestre de chambre de Paris, l’Orchestre National d’Ile de France, l’Orchestre de Bretagne, Orchestre d’Avignon, l’Orchestre de Metz, l’Orchestre de Cannes, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Orchestre Metropolitain de Montréal.

Il collabore notamment avec des chefs tels que Krystof Urbansky, Olari Elts, Darell Ang, Sacha Goetzel, Alexandre Bloch, Laurence Equilbey ou Lionel Bringuier.

Ses partenaires de musique de chambre incluent les quatuors Ebène, Modigliani, Jérusalem, Zemlinsky, Hermès, Van Kuijk, Maxim Vengerov, Alexander Sitkovetsky, Nemanja Radulovic, Marc Bouchkov, Miguel Da Silva, Lise Berthaud, Jean-Frédéric Neuburger, David Kadouch, Frank Braley, Michel Dalberto, David Bismuth, Bruno Fontaine, Les Solistes du Metropolitan Opera de New York, Patrick Gallois, Marielle Nordmann, Emmanuel Ceysson, Karine Deshayes ou Delphine Haidan.

Pierre Génisson se produit régulièrement aux festivals de Gstaad, Crans Montana, Hong Kong, Bremen Festival, Würzburg MozartFest, Musikfestpiele Dresde, Menton, Colmar, Evian, Festival Ravel Saint-Jean-de-Luz, Flâneries Musicales de Reims, Festival du Périgord Noir, Un Violon sur le Sable, Festival d’Auvers sur Oise, Orangerie de Sceaux…

Fervent défenseur de la musique d’aujourd’hui, Pierre Génisson fait rayonner la musique française à l’étranger et collabore avec de nombreux compositeurs, notamment Tristan Murail, Thierry Escaich, Eric Montalbetti, Karol Beffa ou encore Eric Tanguy, dont il est dédicataire de plusieurs concerti et pièces de musique de chambre.

Pierre Génisson consacre également une partie de son temps à la transmission, à travers de nombreuses masterclasses dans le monde entier et au sein de l’École normale de musique de Paris Alfred Cortot, où il est enseignant.

Sa discographie chez Aparté inclut un récital français avec David Bismuth, un disque Mozart avec le Quartet 212, un disque Swing en hommage à Benny Goodman, largement récompensés par la critique (Diapason d’or, Choc de l’année de Classica, ffff de Télérama, « CD of the week » du Sunday Times, Gramophone, Clef d’Or de Resmusica…).

En 2023, Pierre Génisson devient artiste exclusif Warner Classics/Erato. Mozart 1791, le premier album de cette nouvelle collaboration avec le Concerto Köln, est unaniment salué par la critique (Choc Classica).

Pierre Génisson est Ambassadeur actif des marques Buffet Crampon et Vandoren.

Laure Favre-Kahn

Après des études au conservatoire d’Avignon, Laure Favre-Kahn obtient à 17 ans un premier prix de piano à l’unanimité au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dans la classe de Bruno Rigutto.

Lauréate des révélations classiques de l’Adami en 1999, elle enregistre à 20 ans son premier album consacré à Schumann, suivi d’un disque Chopin, pour le label Arion. Depuis, elle se produit régulièrement en France et à l’étranger, en récital ou en musique de chambre.

Elle a été invitée par de nombreux orchestres et joue dans les plus grands festivals.

En 2001, elle remporte le premier prix du Concours International Propiano à New York, et donne un récital au Carnegie Weill Hall la même année.

Suite à ce concert, elle est nommée ProPiano artist of the year et enregistre un disque Reynaldo Hahn, salué par la critique du New York Times.

Laure Favre-Kahn a enregistré 8 disques en live pour le label Transart ; les concertos de Schumann, Chopin et Tchaïkovski, 3 récitals Chopin, un programme consacré à Rachmaninov, puis Gottschalk ainsi qu’un Cd sur le thème de la Danse.

Depuis presque 20 ans, elle se produit régulièrement avec le violoniste Nemanja Radulovic ; ensemble ils ont donné de nombreux concerts dans le monde.

En 2018, Laure participe à son album « Baïka » paru chez Deutsche Grammophon, dans lequel ils ont enregistré le trio de Khachaturian, avec le clarinettiste Andreas Ottensamer.

En 2013, Laure Favre-Kahn a créé son propre spectacle au Festival d’Avignon, « Chopin Confidences », où, seule en scène, elle rend hommage au compositeur, avec la voix de Charles Berling.

Son disque « Vers la flamme », paru chez Naïve en 2017, a été unanimement salué par la presse.

Au printemps 2024 sortira son 13ème album solo « Dédicaces », un projet original dans lequel 14 personnalités ont respectivement choisi une œuvre que Laure a enregistrée.

Depuis 2004, elle est marraine de l’association Caméléon, qui protège les enfants maltraités en France et aux Philippines.

Jean-François Madeuf

Après des études supérieures au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon où il enseigne aussi la trompette ancienne depuis 1992, puis un bref passage par le métier de musicien d’orchestre permanent et quelques années comme professeur de trompette moderne en conservatoire, il est le successeur depuis 2001 du pionnier Edward H. Tarr à la Schola Cantorum Basiliensis ainsi que professeur associé au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris depuis 2011.

Actif depuis de nombreuses années dans de nombreux ensembles baroques français, européens ou d’autres continents tels que les Arts Florissants, le Concert Spirituel, les Talens Lyriques, la Petite Bande ou le Bach Collegium Japan…, aussi bien pour des concerts que pour des enregistrements, il est encore actuellement un des rares musiciens à jouer la trompette et le cor naturels de la façon la plus « historiquement informée » qu’il puisse être sans l’aide des trous des instruments de compromis inventés il y a tout juste une cinquantaine d’années mais généralement employés de nos jours.

Jean-François Madeuf s’est vu décerner en 2009 par l’Historic Brass Society le Christopher Monke Award « pour sa contribution significative comme interprète et enseignant à la pratique historiquement informée » et poursuit actuellement des recherches dans le cadre d’un doctorat au Koninklijk Conservatorium Brussel et à la Vrije Universiteit Brussel sur le jeu de la trompette naturelle.

Alain Carré © Loris Von Siebenthal / Laure Favre-Kahn © Emmanuel Donny