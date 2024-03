Concert aux Invalides : Le piano de Schumann Musée de l’Armée Paris, lundi 6 mai 2024.

Le lundi 06 mai 2024

de 12h15 à 13h30

.Public jeunes et adultes. payant

De 8 à 10 euros.

Comme le confiait Baudelaire, épris de romantisme allemand, « L’artiste n’est artiste qu’à la condition d’être double et de n’ignorer aucun phénomène de sa double nature ».

La dualité de Schumann, à la fois poète et musicien, est source de déchirement intérieur pour le compositeur, qui l’entraînera jusqu’aux confins de la folie.

En référence à la nature double de l’écrivain allemand Richter, dit Jean Paul (vénéré par Schumann) et à son roman Flegeljahre (L’âge ingrat) contant l’histoire de frères jumeaux, les deux facettes de son être tourmenté prennent alternativement, chez Schumann, la forme de deux personnages issus de son imagination.

Son univers romantique et les figures d’Eusébius, le poète tendre, rêveur et mélancolique, et de Florestan, le conquérant fougueux, impulsif et passionné, nous sont restitués par Florent Ling et Diana Cooper.

Programme

Schumann, Sonate no 2 en sol mineur, opus 22 ; Novelette no 8, opus 21 ; Carnaval, opus 9

Distribution

Florent Ling et Diana Cooper, piano

Coproduction Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris – musée de l’Armée

Musée de l’Armée 129, rue de Grenelle 75007

Musée de l'Armée 129, rue de Grenelle 75007

