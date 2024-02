Concert aux Invalides : Jazz Duels Musée de l’Armée Paris, jeudi 21 mars 2024.

Le jeudi 21 mars 2024

de 20h00 à 21h30

.Public adolescents adultes. payant

Six éminents musiciens, appartenant pour certains à la sphère classique, mais aussi artistes consacrés des plus grandes scènes du jazz européen, se provoquent et s’affrontent en de véritables joutes instrumentales, improvisées dans la fulgurance de l’instant.

Trois duels s’engagent entre trois duos de musiciens ayant fait le choix de leurs armes, soit les mêmes instruments : le violoncelle pour Vincent Courtois et Éric-Maria Couturier, la clarinette pour Christophe Rocher et Louis Sclavis, la batterie et les percussions pour Edward Perraud et Julian Sartorius.

Ces combats, pour une fois sans vainqueurs, ne cesseront pas au premier sang, mais se termineront par une confrontation générale d’une étourdissante virtuosité.

DISTRIBUTION

Sextuor

Vincent Courtois et Éric-Maria Couturier, violoncelles

Christophe Rocher et Louis Sclavis, clarinettes

Edward Perraud et Julian Sartorius, batterie et percussions

En prélude aux Rencontres : Les Ateliers du violoncelle, du 19 au 24 mars 2024

Coproduction La Compagnie de L’imprévu et l’atelier du Plateau – musée de l’Armée

Musée de l’Armée 129 Rue de Grenelle 75007 Paris

Contact : https://www.musee-armee.fr/au-programme/cette-semaine-au-musee/detail/paul-meyer-et-la-musique-de-lair.html +33144423877 contact@xn--muse-armee-d7a.fr https://www.facebook.com/saisonmusicaleinvalides/ https://billetterie.musee-armee.fr/fr-FR/produits?famille=2308050578990400088

Eric Maria Couturier et Vincent Courtois © Jeff Humbert