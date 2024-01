Concert aux Invalides : Batailles et bruits de guerre Musée de l’Armée Paris, jeudi 1 février 2024.

Le jeudi 01 février 2024

de 20h00 à 21h30

.Public adolescents adultes. payant

Sous la direction du musicien Hugo Reynes, les élèves du département de musique ancienne du Conservatoire de Paris nous livrent une performance stéréophonique au son des bruits de guerre.

Ce séduisant programme baroque des XVIIe et XVIIIe siècles nous révèle à quel point la rhétorique des batailles, ses bruits de guerre et de canon ont inspiré les plus grands compositeurs.

Un panorama héroïque et haut en couleur des échos de batailles en musique s’offre à nous, en stéréophonie.

La guerre de Hollande menée à l’initiative de Louis XIV et dont les compagnons d’armes, blessés lors de ces combats, furent les premiers à être accueillis, dès 1674, en l’Hôtel des Invalides, est notamment évoquée par nos jeunes et ardents musiciens, sous la direction d’Hugo Reyne.

PROGRAMME :

Van Eyck, Batali

Lully, Ballet d’Alcidiane

Philidor, Préludes pour le Bruit de guerre

Lully, Marche du Prince d’Orange et Marche des Mousquetaires

Couperin, Sonate La Steinkerque

Biber, Battalia à 10

Musée de l’Armée 129 Rue de Grenelle 75007 Paris

Contact : https://www.musee-armee.fr/au-programme/cette-semaine-au-musee/detail/batailles-et-bruits-de-guerre.html +33144423877 contact@xn--muse-armee-d7a.fr https://www.facebook.com/saisonmusicaleinvalides/ https://www.facebook.com/saisonmusicaleinvalides/ https://billetterie.musee-armee.fr/fr-FR/accueil

Hugo Reyne © Emmanuel Gabily