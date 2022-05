CONCERT AUX FONTAINES : SAIQUE…BENLEU !, 18 août 2022, .

CONCERT AUX FONTAINES : SAIQUE…BENLEU !

2022-08-18 – 2022-08-18

EUR Musicien touche-à-tout, Arnaud Cance colore chaque morceau d’une large palette de rythmes et de sonorités en s’accompagnant à la guitare, aux percussions corporelles et à la loop station. Arnaud Cance, c’est aussi une voix chaleureuse et envoûtante, qui sait réveiller l’envie de danser!

Gratuit. Repli salle multimédia si mauvais temps.

Mêlant compositions personnelles en français et en langue d’oc à des reprises de la chanson occitane,Arnaud Cance, habitué de la scène panatoise, revient en solo !

