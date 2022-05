CONCERT AUX FONTAINES : LES FINES GUEULES, 28 juillet 2022, .

CONCERT AUX FONTAINES : LES FINES GUEULES

2022-07-28 – 2022-07-28

EUR Avec Tof à la contrebasse, Lolo à la guitare et Mélo au violon et au trombone, ce trio de chanteurs-musiciens s’inscrit dans le sillon de groupes de chansons françaises comme les Ogres de Barback, les Ongles Noirs, Sanseverino, Matthieu Cote et bien d’autres…

Gratuit. Repli salle multimédia si mauvais temps.

Les Fines Gueules proposent un répertoire mêlant nouvelles compositions et reprises festives. Accrocheurs et attachants, leurs textes et leur bonne humeur vous invitent à partager une musique épicurienne, chantant la vie et la fête.

Avec Tof à la contrebasse, Lolo à la guitare et Mélo au violon et au trombone, ce trio de chanteurs-musiciens s’inscrit dans le sillon de groupes de chansons françaises comme les Ogres de Barback, les Ongles Noirs, Sanseverino, Matthieu Cote et bien d’autres…

Gratuit. Repli salle multimédia si mauvais temps.

OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU

dernière mise à jour : 2022-02-27 par