Concert aux Docks : What’s up Docks ! 2023 Les Docks Cahors Catégories d’Évènement: Cahors

Lot

Concert aux Docks : What’s up Docks ! 2023 Les Docks, 9 mars 2023, Cahors . Concert aux Docks : What’s up Docks ! 2023 Allée des Soupirs Les Docks Cahors Lot Les Docks Allée des Soupirs

2023-03-09 19:00:00 – 2023-03-09

Les Docks Allée des Soupirs

Cahors

Lot EUR 5 Lola – Inès – Elise & Maëlys – Purple – Zippo – Smach – DJ set What’s up Docks ? est un concert ‘’nouvelle scène’’ organisé chaque année par une classe de 1ère STMG du lycée Clément Marot de Cahors, en partenariat avec les Docks.

De jeunes artistes amateurs du Lot, lycéens ou étudiants, se produisent sur la grande scène, en conditions professionnelles. Cette 6ème édition proposera 2h30 de musique, entre rock, pop et électro. Avec des habitués, tels Lola ou Smash, mais aussi de belles révélations ! Un DJ set clôturera la soirée. +33 5 65 24 13 60 Les Docks ©pixabay_concert musique

Les Docks Allée des Soupirs Cahors

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Cahors Lot Les Docks Allée des Soupirs Ville Cahors Departement Lot Lieu Ville Les Docks Allée des Soupirs Cahors

Cahors Cahors Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors /

Concert aux Docks : What’s up Docks ! 2023 Les Docks 2023-03-09 was last modified: by Concert aux Docks : What’s up Docks ! 2023 Les Docks Cahors 9 mars 2023 Allée des Soupirs Les Docks Cahors Lot LES DOCKS CAHORS Lot

Cahors Lot