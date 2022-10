Concert aux Docks: soirée solidaire et pluridisciplinaire, 24 novembre 2022, .

2022-11-24 18:30:00 18:30:00 – 2022-11-24

0 EUR 0 Réservation conseillée

Devenue rituelle, cette soirée a pour objectif de récolter des denrées alimentaires non périssables, des fournitures scolaires, des vêtements chauds et des jouets neufs pour les personnes dans le besoin. En guise de remerciement, l’équipe des Docks et ses partenaires ont le plaisir d’offrir un programme artistique ludique et festif !

18H30 À 20H : Projection dufilm documentaire SYSTEME K

Film réalisé par Renaud Barret (2020 // 1h34’) VOSTFR

Système K. comme Kinshasa. Au milieu de l’indescriptible chaos social et politique, une scène contemporaine bouillonnante crée à partir de rien, crie sa colère et rêve de reconnaissance. Malgré le harcèlement des autorités et les difficultés personnelles des artistes, le mouvement envahit la rue et plus rien ne l’arrêtera ! Un documentaire d’un esthétisme dingue et d’une inspiration folle !

20H À 21H : Atelier Créatif et exposition avec Gérard Grimal : SILENCE, ON TOURNE

À l’occasion du passage du Tour de France dans le Lot, le musicien Gérard Grimal a conçu, à partir de vieilles roues de vélos, une exposition de curiosités sonores, plus ou moins musicales, astucieuses et amusantes ! En parallèle, il proposera un atelier de création de petits instruments à base de matériaux recyclés BATERIA POUBEL ! Libérons nos imaginaires !

Un don = une entrée

