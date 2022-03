Concert aux Docks “Soirée les femmes s’en mêlent” Cahors, 25 mars 2022, Cahors.

Concert aux Docks “Soirée les femmes s’en mêlent” Les Docks 430 allée des soupirs Cahors

2022-03-25 21:00:00 – 2022-03-25 Les Docks 430 allée des soupirs

Cahors Lot

5 EUR

Le Mal Coiffee :

Roge, le sixième disque de ce fl amboyant quatuor polyphonique languedocien (sorti le 28 Mai 2021 chez Sirventès/L’Autre Distribution) marque une volonté d’ancrage dans les écritures poétiques des mouvements d’émancipation culturelle qui résonnent entre l’Occitanie et les colonies de l’empire français. Dans ce tout nouveau spectacle, au côté des textes et de la musique de Laurent Cavalié, les musiciennes subliment les textes d’auteurs engagés dans une pensée de la résistance à l’écrasement des cultures populaires.

Möng Project :

MÖNG libère une musique onirique et envoûtante qui ouvre une brèche vers des mondes où rêve et réalité s’entremêlent. À la croisée de sonorités traditionnelles et de couleurs plus contemporaines, l’univers de MÖNG se raconte dans une langue mystérieuse…

La Soubirane :

La Soubirane est un groupe lotois de chants polyphoniques et de percussions traditionnelles composé de trois femmes, Carine Joanny, Isabelle Bourguétou et Stéphanie Della Rocca. Une magnifique rencontre artistique qui métisse avec art leurs racines occitanes et leurs inspirations d’ailleurs. Ces trois voix portent l’histoire de la femme dans son cheminement vers sa propre souveraineté à travers les âges.

