Concert aux Docks: Piers Faccini Trio Cahors, 2 octobre 2021, Cahors.

Concert aux Docks: Piers Faccini Trio 2021-10-02 21:00:00 – 2021-10-02 Les Docks 430 allée des soupirs

Cahors Lot Cahors

10 EUR Tickets disponibles: web.digitick.com/index-css5-lesdockscahors-pg1.html

Piers Faccini, le fameux songwriter Italo-Britannique qui façonne des perles folk à la manière d’un artisan depuis son refuge cévenol, n’a de cesse d’émerveiller. Depuis son premier album solo Leave No Trace (2004) et encore aujourd’hui avec son septième album Shapes of the Fall (sorti en janvier 2021), la magie opère inlassablement.

Hymne à la terre sauvage, ce nouvel album est une oraison joyeuse, un cri rassembleur, un appel à la solidarité humaine et à la lutte contre l’extinction sous toutes ses formes.

Sur la scène des Docks, Piers Faccini sera entouré de ses complices du moment -Simone Prattico (batterie, xylophone midi) et Malik Ziad (guembri, mandole).

Epuré, essentiel, poétique… un concert qui rimera avec retour aux sources !

