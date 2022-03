Concert aux Docks: Oldelaf “l’Aventour” + Baldango Cahors, 4 mars 2022, Cahors.

20 EUR

Oldelaf :

On a tous déjà écouté du Oldelaf ! Un copain qui vous dit : « Regarde ça, ça s’appelle la Tristitude », « Quoi tu connais pas le clip du Café ??? », « Il faut que tu écoutes Les Mains Froides, c’est trop joli…». Des chansons qui restent et qu’on se transmet. Chanter et faire rire, c’est ce qu’il fait sur scène depuis plus de 20 ans devant des salles toujours aussi larges et pleines. Devant un public de tout âge qui se régale de ce qu’il connaît déjà et de ce qu’il découvre à chaque fois. Cette année, il revient avec un nouvel album bien particulier. Lui qui a tant tourné voulait faire un album SUR LE VOYAGE, dans cette France qu’il connaît si bien. Il est alors parti en CAMPING-CAR et comme ça, d‘étape en étape, d’une plage à une forêt, d’une colline à un château, d’une rencontre à un champ désert, les chansons se sont construites et ont été enregistrées. 14 chansons parfois drôles, parfois pas. Mais qui laisseront une trace indélébile dans la carrière du Monsieur. Ça s’appelle l’AVENTURE…

Baldango :

Avec un violon, une guitare, une contrebasse et trois voix, BALDANGO nous fait découvrir les musiques populaires du monde qu’ils ont choisies et arrangées avec soin. Cumbias, tziganes, maloyas, swings, bluegrass et autres friandises nous transportent au pays du déhanché certain. Le minutieux et bel entremêlement des voix ruissèle sur les lignes mélodiques tendues par le violon et sur le moelleux tapis tissé par la guitare et la contrebasse.

