Concert aux Docks: MOONLIGHT BENJAMIN + SOLELH + L’OMBRE DU BAOBAB

2022-12-03 21:00:00 21:00:00 – 2022-12-03 Réservation conseillée Une voix sensuelle, soul, magnifique et fervente, pour un voyage au sein de l’immense diversité de l’âme haïtienne. Envoûtante, Moonlight Benjamin fait résonner les voix des poètes haïtiens. Elle chante l’exil, l’identité, la révolte avec

la force de ses mélodies ; le feu de tout un peuple couve en elle et se répand. Solelh propose une musique actuelle, rythmée et solaire qui va chercher des sonorités africaines couplées au jazz, un mélange inédit et métissé qui fait rayonner le soleil du Gabon sur les contrées périgourdines. Cette formation musicale s'inscrit dans la pure tradition des rythmes, chants et danses d'Afrique de l'Ouest. Koku y rassemble un collectif d'artistes africains de talent pour faire raisonner les sons des percussions. La démarche est avant tout de transmettre aux publics un répertoire riche et enivrant.

